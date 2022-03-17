كارولينا بيلاوسكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2021 (صور)

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جدة - نرمين السيد - كارولينا بيلاوسكا
وأعربت بيلاوسكا عن سعادتها بالفوز بلقب ملكة جمال العالم لعام 2021، وقالت: "لقد صُدمت عندما سمعت اسمى .. ما زلت لا أصدق ذلك.. ارتداء تاج ملكة جمال العالم شرف عظيم لى"، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
وفازت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية سرى سينى، بلقب الوصيفة الأولى، بينما حازت وليفيا ياتشى ملكة جمال ساحل العاج على الوصيفة الثانية من بين 90 متسابقة.
وكشف ممثلو اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم الـ70 فى سان خوان عاصمة بورتوركو، أن السبب وراء تأجيل الحفل هو فيروس كورونا.
صور كارولينا بيلاوسكا
معلومات عن كارولينا بيلاوسكا
وجدير بالذكر أن البولندية كارولينا بيلاوسكا، حاصلة على درجة الماجستير فى الإدارة، وتشارك فى عمل تطوعى وتساعد المشردين.
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