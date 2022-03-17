ببطارية كبيرة وسعر رخيص.. شاومى تطرح هاتف جديد «Redmi 10»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Redmi 10" بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.7 بوصة، وجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بيكسل، وتكون محمية بواسطة طبقة زجاج من نوع Gorilla Glass 3.

ويحتوى الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل جنبا إلى جنب مع مساعد عمق 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 5 ميجابيكسل فى الجزء العلوى من الشاشة.

ويأتى "Redmi 10" مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.

ويتوفر بهاتف Redmi 10، بطارية عملاقة بقوة 6000 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.

ويُطرح الهاتف بـ 3 ألوان وهم الأسود والأزرق والأخضر، بسعر يبدأ من 145 دولار أى ما يعادل 2200 جنيه مصرى.