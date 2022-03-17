أمريكى يهرب عقارب حية فى علب الشوكولاتة

جدة - نرمين السيد - وأشار الأمريكى البالغ من العمر 39 عاما، والمقيم فى ولاية أوريجن، إلى أنه استعان بعلب شوكولاتة مزيفة لتهريب العقارب.

وبعد اعترافه، تم فرض عقوبة عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها 100 ألف دولار وثلاث سنوات من الحرية المراقبة، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية.

وكانت وكالة إدارة الحياة البرية الأمريكية اتهمت الرجل بعدم امتلاك تصريح تصدير، فيما أقر بأنه مذنب فعلاً بمخالفة قانون أمريكى يحظر تهريب بعض الحيوانات البرية.