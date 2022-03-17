تعرف على PUBG Mobile.. إصدار جديد بمميزات فائقة

جدة - نرمين السيد - PUBG Mobile
ويلجأ لاعبون "PUBG Mobile" إلى إضافة بعض الخصائص التى تساعدهم على البقاء سواء كانت أسحلة أو ملابس أو غيره.
وأصدرت شركة "Tencent" مطور ألعاب الهاتف المحمول، والذى يتضمن التحديث الجديد للعديد من التغييرات فى طريقة اللعب.
وتعتبر لعبة "PUBG Mobile" من أكثر الألعاب الإلكترونية تداولا بين جيل الشباب الذين يقضون وقتا أطول على هواتفهم المحمولة، ولكن قد تجذب النسخة الإلكترونية من بابجى اللاعبين بمختلف الأعمار لجودتها العالية وتصميمها المميز.
التحديث الجديد من PUBG Mobile
وخلال التحديث الجديد لـ PUBG Mobile، سيتم اكتشاف العديد من الشخصيات والأدوات والمركبات الجديدة التى لم تتوفر فى نسخة 2021.
طريقة تنزيل تحديث PUBG على الهاتف
ولتنزيل تحديث لعبة PUBG على هاتفك، يجب:
-فتح جوجل بلاى، والبحث عن PUBG.
-اختيار صفحة بابجى والنقر فوق التحديث.
-افتح اللعبة بعدها ثم قم بتسجيل الدخول من خلال حسابك على فيسبوك أو جوجل.
طريقة تنزيل تحديث PUBG على الكمبيوتر
ولتحميل تحديث لعبة PUBG على جهاز الكمبيوتر، يجب:
-فتح جوجل كروم، والبحث عن آخر تحديث لـ PUBG.
-اختار أحد الروابط التى عند فتحها يجب النقر على آخر تحديث لـ بابجى.
-بعدها تظهر عملية التنزيل وعند اكتماله سيظهر أيقونة على سطح المكتب.
-اشترك فى اللعبة باستخدام حسابك على فيسبوك أو حساب جوجل.
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