شاومى تطلق الساعة الذكية Watch S1.. اعرف مواصفاتها المدهشة

جدة - نرمين السيد - وأطلقت العلامة التجارية أيضًا متغيرًا جديدًا وأرخص سعرًا من Watch S1، اسمه "Active"، وكذلك أطلقت سماعات Xiaomi Buds 3T Pro اللاسلكية "TWS". وكل ذلك متوفر الآن على مستوى العالم.

تعد ساعة شاومى الجديدة "S1 Active" التى تم إطلاقها حديثًا هى الأرخص ويبلغ سعرها 199 دولارًا، كما أن "Xiaomi Watch S1" تبلغ تكلفتها 269 دولارًا. ومن ناحية أخرى، سيتم بيع Xiaomi Buds 3T Pro مقابل 199 دولارًا.

مواصفات ساعة "Xiaomi Watch S1" و"Watch S1 Active"

تحتوى ساعة شاومى الجديدة "Xiaomi Watch S1" على شاشة أموليد دائرية مقاس 1.43 بوصة وتدعم دقة 466 × 466 بكسل، واللوحة محمية بزجاج "Sapphire Glass".

تم تصنيف الساعة بـ 5ATM، مما يعنى أنها مقاومة للماء، كما أنها ذات تصميم متميز مع إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 316L، يتم تقديمه فى ثلاثة خيارات للأحزمة الجلدية وخيارين من أحزمة المطاط.

الساعة الذكية متوافقة مع الأجهزة التى تعمل بنظام "أندرويد 6.0"، أو iOS 10.0 على الأقل.

تقول شركة شاومى إن ساعتها الذكية المتميزة تقدم ما يصل إلى 117 وضعًا رياضيًا، حيث سيتمكن مستخدموها من مراقبة نسبة الأكسجين فى الدم "SpO2" ومعدل ضربات القلب، فضلا عن دهمها الاكتشاف التلقائى للنشاط.

تأتى ساعة "Xiaomi Watch S1" ببطارية تبلغ سعتها 470 مللى أمبير فى الساعة، والتى تقول الشركة إنها ستوفر عمر بطارية يصل إلى 12 يومًا مع الاستخدام المعتاد، كما توفر تدعم أيضًا الشحن اللاسلكى.

توفر الساعة أيضًا، دعما لنظام "GNSS" لتتبع المواقع بدقة، و"NFC" لتسهيل عمليات المستخدمين بإجراء مدفوعات بدون لمس.

أما عن ساعة "Xiaomi Watch S1 Active" فقد زودتها الشركة بـ شاشة أموليد مقاس 1.43 بوصة ويقال إنها توفر ما يصل إلى 12 يومًا من عمر البطارية بشحنة واحدة، إضافة إلى خاصية مقاومة الماء و117 وضعًا رياضيًا.