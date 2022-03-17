جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن السوشيال ميديا تعد سلاحا ذو حدين، وعند استخدامها بشكل سليم يؤدى إلى تطوير شخصية طفلك، من خلال التوصل لمعلومات جديدة واستخدامها فى التعليم.
ولكن عند استخدامها فى اللعب والوصول إلى الشهرة، ينتج عنها بعض الأضرار النفسية مثل التوحد وزيادة العنف وإهمال المذاكرة.
ونصحت الأمهات: "ركزوا مع ولادكوا خلوا عينكوا على الحاجات اللى بيشوفوها وجهوا ولادكوا"، واقترحت بإمكانية الاستعانة بالطبيعة فى أوقات فراغ طفلك من خلال تنمية نشاطاتهم وممارسة الرياضة والتواصل مع الآخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأثير السوشيال ميديا على الأطفال.. هل هى مضرة أم مفيدة؟ (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.