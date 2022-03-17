تأثير السوشيال ميديا على الأطفال.. هل هى مضرة أم مفيدة؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن السوشيال ميديا تعد سلاحا ذو حدين، وعند استخدامها بشكل سليم يؤدى إلى تطوير شخصية طفلك، من خلال التوصل لمعلومات جديدة واستخدامها فى التعليم.

ولكن عند استخدامها فى اللعب والوصول إلى الشهرة، ينتج عنها بعض الأضرار النفسية مثل التوحد وزيادة العنف وإهمال المذاكرة.

ونصحت الأمهات: "ركزوا مع ولادكوا خلوا عينكوا على الحاجات اللى بيشوفوها وجهوا ولادكوا"، واقترحت بإمكانية الاستعانة بالطبيعة فى أوقات فراغ طفلك من خلال تنمية نشاطاتهم وممارسة الرياضة والتواصل مع الآخرين.