ليلة النصف من شعبان.. متى تبدأ ومتى تنتهى؟

جدة - نرمين السيد - ليلة النصف من شعبان هى ليلة مباركة كما جاء فى الحديث الشريف عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن".





وليلة النصف من شعبان من الليالى التى تعتبر عيدا للملائكة فى السماء كما ورد أنها تقدر فيها أقدار العباد، وترفع فيها الأعمال إلى الله. موعد بداية ونهاية ليلة النصف من شعبان تبدأ ليلة النصف من شعبان بعد مغرب اليوم الخميس 14 شعبان، وتستمر حتى فجر الغد الجمعة 15 شعبان. ويؤذن اليوم لصلاة المغرب الساعة 6.4 دقائق مساء، بينما يؤذن لصلاة الفجر الساعة 4.37 صباحا.

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