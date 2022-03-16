Edge 30 Pro.. هاتف جديد من موتورولا ينافس Galaxy S22

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أنها قامت بتزويد جهازها بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 الفاخر، وبالتالى فإن جهاز موتورولا الجديد يمكنه منافسة موديل سامسونج Galaxy S22 الجديد.

ويمكن لهاتف موتورولا Edge 30 Pro الجديد تشغيل جميع التطبيقات الافتراضية المعتادة بدون أية مشكلات، مع إمكانية العمل بسلاسة أيضا حتى مع تشغيل عدة تطبيقات فى نفس الوقت، لأن الشركة الأمريكية قامت بتجهيز الهاتف الذكى الجديد بذاكرة وصول عشوائى سعة 12 جيجابايت، وهو ما يساعد عشاق الألعاب على تشغيل الألعاب المعقدة بأداء فائق، وحتى مع ضبط الرسوميات على أعلى وضع لها فإنه يمكن تشغيل الألعاب بسلاسة، ولكن قد ترتفع درجة حرارة الجهاز نسبيا أثناء جلسات اللعب الطويلة.

وعلى صعيد المواصفات التقنية، يأتى هاتف موتورولا Edge 30 Pro الجديد بشاشة قياس 6.7 بوصة وبمعدل تنشيط صورة 144 هرتز فى الثانية، فى حين يعمل هاتف سامسونج Galaxy S22 والموديلات الفاخرة الأخرى بمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز "فقط"، ومع ذلك لم يظهر اختلاف واضح فى الاختبار العملى.