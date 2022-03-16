ألمانيا تقترب من تشغيل قطار يعمل بالهيدروجين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة أن القطار سيعمل فى ولاية بافاريا جنوب ألمانيا بعد اتفاق شركتين على خطوات بناءة لتشغيل القطار. وقالت شركة سيمنس Siemens إن اختبار النموذج الأولى للقطار سيبدأ فى منتصف عام 2023 على الطرق، بما فى ذلك طريق بين أوغسبورغ وفوسى، على أن يبدأ القطار رسميا خدمة الركاب فى يناير 2024.

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