شاب يفجر منزل عمته بعبوة ناسفة بسبب رفضها زواجه من ابنتها

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة فى عددها الصادر الأربعاء، إن "شابا أقدم على تفجير عبوة ناسفة كان قد وضعها فى بيت عمته، لرفضها زواجه من ابنتها، فى إحدى مناطق جنوب شرق بغداد، إذ أن المتهم خطب ابنة عمته أكثر من مرة، إلا أنه جوبه بالرفض، لعدم توافق التحصيل العلمى بين الطرفين".

وأضافت الصحيفة، أنه "عند تدوين أقوال المتهم، واعترافه أمام المحقق بقيامه بتفجير العبوة الناسفة على دار عمته، أفاد بأنه دخل إلى منزل عمته، وكان موجودا فيه كل من المجنى عليه (ابن عمته)، والعمة وابنة عمته، حيث وضع العبوة فى إحدى غرف الدار، ثم خرج".

ووفقا للصحيفة، فإنه "فى اليوم التالى، وفى الساعة الثانية عشرة ظهرا، كان المجنى عليه، ووالدته، وأخته، بداخل الدار يتناولون وجبة الغداء، وبعد الانتهاء من الطعام، توجه المجنى عليه (ابن عمته) إلى غرفة النوم لإعداد ملابسه، لغرض مغادرة الدار لكونه يمارس لعبة كرة القدم، وبعد دخوله للغرفة قام المتهم بالاتصال على جهاز الموبايل المربوط بالعبوة الناسفة، مما أدى إلى انفجارها".

وتابعت أن "العمة وابنتها سمعتا صوت الانفجار، ولدى التوجه إلى الغرفة شاهداه وهو مقطع الأشلاء".