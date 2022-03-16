الأرصاد الجوية: فصل الربيع يبدأ فلكيا يوم 21 مارس

وذكرت الهيئة،فى بيان اليوم الأربعاء، أن فصل الربيع هو فصل انتقالى، ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، ويتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال فى درجات الحرارة فى معظم الأحيان.
وأضافت الهيئة أنه عادة ما يشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (برياح الخماسين) والتى تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حرارى وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ويؤدى ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.
وأشارت الهيئة إلى أنه خلال فصل الربيع ينشط أحيانا منخفض البحر الأحمر (السودان الموسمى) ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ويؤدى ذلك إلى سقوط الأمطار التى قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.
وشددت الهيئة على أن هذا البيان هو إجراء احترازى لوصـف معالم فصل الربيع لأخـذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى أنه سوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال هذا الفصل قبل حدوثها بوقت کاف۔
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