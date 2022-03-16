الإمارات تشهد أول عملية جراحية للعمود الفقرى باستخدام الروبوت

جدة - نرمين السيد - وأجرى العملية جراح الأعصاب الإماراتى المعروف عبد السلام أبو بكر البلوشى ـ زميل الجمعية الأميركية لجراحى الأعصاب ــ بالشراكة مع "جلوبس ميديكال ـــ "Globus Medical وهى شركة مقرها الولايات المتحدة تقوم بتطوير عمليات زرع العمود الفقرى وجراحة العظام والمعدات الجراحية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات العمود الفقرى، وذلك فى إطار رؤية المجموعة لتوسيع قاعدة المعارف العالمية فى العلوم الطبية من خلال تعاونها مع معاهد معترف بها دوليا.
وترتكز رؤية مجموعة ياس كلينك ـــ وهى شبكة رعاية صحية تعتمد على البحث العلمى ومقرها أبوظبى على ريادة البحث الطبى محليا لضمان حصول المرضى من دولة الإمارات ومن خارجها على أفضل رعاية طبية ممكنة.
ونقلت وكالة الإمارات للأنباء (وام) عن البلوشى قوله "فى الولايات المتحدة لا يوجد سوى عدد قليل من جراحى الأعصاب الذين تم تدريبهم على جراحة العمود الفقرى بمساعدة الروبوت.. والآن تنضم دولة الإمارات إلى مجموعة قليلة من البلدان التى تمتلك تقنية جراحة العمود الفقرى "الروبوتية".. وفى المقابل سنواصل استكشاف جميع الخيارات لجعل أبوظبى مركزا للسياحة العلاجية من خلال إنشاء مراكز طبية نموذجية فى شتى الاختصاصات فى مجموعة ياس كلينك".
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