Power Armor 14 Pro.. هاتف ذكى للاستخدامات الشاقة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكى Power Armor 14 Pro الجديد يمتاز بمقاومة الماء والغبار وفقا لفئات الحماية IP68 وIP69K وMIL-STD-810G. ويعتمد الجهاز على المعالج Helio G85 مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت. ويبلغ حجم الشاشة 6.52 بوصة مع دقة وضوح تبلغ 1700 × 720 بيكسل، ويدعم الهاتف وظيفة بطاقة SIM المزدوجة ويعمل بنظام التشغيل Android 12. ويشتمل الهاتف على كاميراتين فى الخلف، مع مستشعر Sony IMX350 بدقة 20 ميجابيكسل ككاميرا رئيسية. وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل. وتم تجهيز الطراز بمستشعر بصمات الأصابع، مع زر إضافى على الجانب يمكن للمستخدم تعيين وظيفة له. ويتم شحن الهاتف الذكى عبر منفذ USB Type C بقدرة تصل إلى 18 وات، كما يمكن شحن البطارية سعة 10000 مللى أمبير ساعة لاسلكيا بقدرة شحن تصل إلى 15 وات.

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