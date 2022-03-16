خطوات تفعيل ميزة Face ID لمستخدمى أيفون

جدة - نرمين السيد - وتعد ميزة Face ID مع القناع من أهم الميزات التى تم طرحها مع تحديث "iOS 15.4".

وسمحت لمستخدمى أيفون فتح قفل أجهزة أيفون الخاصة بهم باستخدام قناع، ومع التحديث الجديد، عندما تحاول فتح قفل أيفون الخاص بالمستخدم من خلال Face ID باستخدام قناع، سيُطلب "Look Down" لإلغاء قفل هاتفك الذكى.

وستظهر المطالبة فقط إذا كنت تحتفظ بجهاز أيفون الخاص بك أقل من مستوى العين، وعندما يتم تمكين الميزة، يتحقق أيفون من هويتك من خلال عينيك.

وبالرغم من أن تحديث iOS الجديد متاح لطرازات أيفون المؤهلة، إلا أن ميزة Face ID مع القناع متاحة فقط لسلسلة أبل أيفون 13 وسلسلة أبل أيفون 12.

ولاستخدام تلك الميزة، عليك اتباع خطوات عدة وهى:

-فتح الإعدادات على جهاز أيفون الخاص بك.

-التمرير لأسفل ثم النقر على خيار Face ID ورمز المرور.

-قم بتشغيل التبديل بجوار خيار Face ID مع القناع.

-وعند ارتداء المستخدم لنظارة، عليه النقر فوق إضافة نظارات.

-ارتد النظارة التى تستخدمها كثيرا، واضغط على "متابعة" فى أسفل الشاشة، وسيقوم الهاتف بفحص وجهك مرة أخرى ليسهل عليك المصادقة أثناء ارتداء النظارات والقناع.