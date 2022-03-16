طالبان يبتكران آلة لأدوات التجميل فى الحرم الجامعى

جدة - نرمين السيد - وقرر الأمريكيان ويلسون وريكو أوزونا هاريسون، تركيب آلة لبيع أدوات التجميل "المكياج" بسبب المعاناة فى العثور على منتجات العناية بالشعر بالقرب من الحرم الجامعى، وفقا لما ذكره موقع "insider".

وابتكر الثنائى البالغان من العمر 22 عاما، آلة بيع مستلزمات التجميل والتى وضعوها فى الطابق السفلى من مبنى اتحاد الجامعة، وتهتم ببيع زيوت الشعر، وقطع القماش، وأغطية الرأس، وربطات الشعر، والفرش، وغيرها من المستلزمات المختلفة بأسعار مماثلة لمتاجر التجميل، حيث يبلغ سعر قطع القماش 5 دولارات، بينما يبلغ سعر زيت الخروع 10 دولارات.

ولجأ الثنائى إلى تلك الفكرة بسبب افتقار المنتجات المناسبة لأصحاب البشرة السمراء لأن المحلات المجاورة تعرض منتجات لأصحاب البشرة البيضاء فقط.

وقال: "إن الافتقار إلى الخيارات المحلية لمنتجات مناسبة لأصحاب البشرة السمراء أجبره على زيارة مدن قريبة ليشترى من محلاتها مايريد، كما يشكل الطلاب أصحاب البشرة السمراء حولى 4.26٪ فقط من 48.090 طالبًا مسجلين فى جامعة ميشيجان".