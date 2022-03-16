بتصميم مختلف ومواصفات فائقة.. أوبو تطرح أحدث هواتفها الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف أوبو الجديد اسم "Oppo K10" والذى يأتى بشاشة مثقبة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بيكسل. ويزود الهاتف بنظام ثلاثى العدسات للكاميرا الخلفية، مع مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وسيضم الهاتف كاميرا سيلفى مميزة بدقة 16 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت متصلة بذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت، كما يتوفر ببطارية كبيرة ذات سعة 5000 ميللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريغ بقوة 80 وات ويتم شحن الهاتف بالكامل خلال نصف ساعة، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى. ويطرح "Oppo K10" بتصميم Glow Design، والذى يقدم مزيجًا من المواد اللامعة وغير اللامعة لإحساس أفضل فى اليد، وسيأتى الهاتف فى لونين هما الأسود والأزرق السماوى وبسعر يبلغ 261 دولارا أى ما يزيد عن 4000 جنيه مصرى.

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