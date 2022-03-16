للتخلص من القلق.. باحثون يبتكرون وسادة تتنفس

جدة - نرمين السيد - وأشار الباحثون إلى أنهم تمكنوا من تطوير وسادة تتمكن من محاكاة حركة التنفس لدى الإنسان.
وأوضحوا أن ذلك الجهاز إذا احتضنه الشخص تمكن من تقليل الشعور بالاضطراب وخصوصا لدى الطلبة المقبلين على الامتحانات.
وعند معاناة البعض من القلق والاضطراب النفسى يلجأوا إلى بعض الأدوية وجلسات العلاج النفسى، ولكن يساعد احتضان ذلك الجهاز فى ذلك دون حدوث أى أعراض جانبية.
وقد طورت الباحثة أليس هاينز من جامعة بريستول فى بريطانيا نماذج أولية عدة قبل التوصل إلى الشكل النهائى للوسادة، وأضافت نتائج الدراسة وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس" أن الوسادة التى تتنفس يمكنها أن تقلل الشعور العام بالقلق والاضطراب.
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