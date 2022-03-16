دراسة: أسماك القرش فى جرينلاند يمكنها العيش لـ 500 عام

جدة - نرمين السيد - وذكرت مجلة "نيوزويك"، أنه من خلال دراسة معدلات التمثيل الغذائى لهذه الأنواع المعرضة للخطر، حصل الباحثون بقيادة إريك ست مارى، من جامعة وندسور فى كندا، على معلومات قيمة حول هذه الأنواع الرائعة وغير المدروسة فى مواجهة الضغوط.

وتوجد أسماك قرش جرينلاند بشكل عام فى المياه الباردة فى شمال المحيط الأطلسى والمحيط المتجمد الشمالى، وكذلك البحار المحيطة بـ جرينلاند، وهى من الأنواع الكبيرة ويمكن أن يصل طولها إلى 20 قدمًا، على الرغم من أن معظمها يصل إلى ما بين ثمانية و15 قدمًا.

إنها واحدة من أطول الحيوانات عمرا على وجه الأرض، وأطول الفقاريات عمرا فى العالم، حيث يعتقد العلماء أنهم يستطيعون العيش لمدة 500 عام.

استخدمت الأبحاث المنشورة فى مجلة Science فى عام 2016 التغيرات الجوية الناتجة عن اختبارات القنبلة النووية على مدى عدة عقود لتقدير أعمار 28 سمكة قرش فى جرينلاند، كان أقدمها يتراوح بين 335 و392 عامًا.

فى دراسة نشرت فى مجلة علم الأحياء التجريبى، فحص إريك ست مارى وزملاؤه معدل التمثيل الغذائى الميدانى لـ أسماك القرش فى جرينلاند. هذا مؤشر على مقدار الطعام الذى يحتاجه الحيوان للبقاء على قيد الحياة يومًا بعد يوم.

لقد اصطادوا 30 من أسماك القرش فى جرينلاند على مدار خمس سنوات، وتم وضع علامات عليها وأخذ عينات منها وتزويدها بحزم بيولوجية، حيث قامت الأخيرة بجمع معلومات عن تحركاتها ودرجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الماء.

أظهرت النتائج أن الأنواع كانت خاملة للغاية، وتتحرك بمعدل بطيء للغاية.

باستخدام هذه المعلومات، تمكن الفريق من تحديد متطلبات السعرات الحرارية اليومية لأسماك القرش فى جرينلاند، ووجد أن الفرد الذى يزن حوالى 500 رطل يحتاج إلى تناول ما بين 2 و6.5 أوقية من الأسماك أو الثدييات البحرية للبقاء على قيد الحياة.

هذا أقل بكثير من أنواع أسماك القرش الكبيرة الأخرى التى تعيش فى المياه الدافئة وتسبح بسرعة. قدرت الأبحاث المنشورة فى عام 2013 أن سمكة قرش بيضاء كبيرة تزن 2000 رطل ستحتاج إلى أكل 66 رطلاً من الجلد كل 11 يومًا للبقاء على قيد الحياة.

قال فنسنت راولت، وهو باحث ما بعد الدكتوراه فى كلية علوم البيئة والحياة بجامعة نيوكاسل بأستراليا، والذى لم يكن مشاركًا فى البحث، لمجلة نيوزويك: "نتوقع أن يكون لدى أسماك القرش فى جرينلاند بطء فى التمثيل الغذائى، ولكن ما مدى بطئها بالتأكيد من المستغرب ويتوافق بشكل جيد مع البحث عن عمر أسماك القرش هذه".

تشير الأبحاث السابقة إلى أن الحيوانات ذات معدلات التمثيل الغذائى البطيئة تتمتع بعمر أطول، فى حين أن الحيوانات ذات معدلات التمثيل الغذائى الأسرع تتمتع عمومًا بأعمار أقصر.

وقال راولت إن معدل الأيض البطيء قد يفسر طول عمر أسماك القرش فى جرينلاند "إلى حد ما".

وقال: "الحيوانات الأكبر حجمًا لها عمر أطول ولكن أيضًا معدلات أيض أعلى أثناء الراحة، لذا فإن أسماك القرش فى جرينلاند تعتبر استثناءً من حيث أنها كبيرة ولكن عمليات الأيض بطيئة للغاية".

فى الدراسة، قال الباحثون إن فهم المتطلبات الغذائية لأسماك القرش فى جرينلاند كان مهمًا لفهم كيف يمكن أن تتطور الأنواع، حيث يؤدى تغير المناخ إلى تحولات فى توافر الفرائس وشبكات الغذاء.

يتناقص عدد أسماك القرش فى جرينلاند وتزداد درجة حرارة موطنها فى القطب الشمالى أسرع من أى منطقة أخرى على الأرض.

وأضاف راولت: "بشكل عام، توضح الدراسة أن هذه الأنواع بطيئة جدًا فى النمو ومعرضة للإفراط فى الحصاد، وتغير المناخ - مع ارتفاع درجات الحرارة التى تزيد من معدلات التمثيل الغذائى.

"ومن ناحية أخرى، فإنهم يحتاجون إلى القليل جدًا من الطعام لتلبية متطلباتهم الأيضية، مما يعنى أنهم يحتاجون فقط إلى مجموعة صغيرة من الأسماك المتاحة للفريسة لإعالة أنفسهم".