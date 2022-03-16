طفل يبلغ من العمر 3 سنوات يقتل والدته!

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشرطة الأمريكية إلى أن والد الطفل، ويدعى روميل واتسون، ويبلغ من العمر 23 عاما، سيحاكم بتهمة سوء استخدام السلاح النارى، حيث نقل السلاح فى مركبة بطريقة غير قانونية.
وكشفت التفاصيل أن الطفل كان يجلس فى كرسيه المثبت على المقعد الخلفى داخل السيارة، بينما كان والداه يجلسان فى المقعدين الأماميين، وبدأ يلهو بالمسدس.
وفى لحظة ضغط على الزناد وخرجت الرصاصة ما أدى إلى إصابة والدته البالغة من العمر 22 عاما برصاصة فى الظهر، حيث توفيت فى أحد مستشفيات شيكاغو.
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