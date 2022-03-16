رسميا.. شاومى تطلق سلسلة هواتف Xiaomi 12 الجديدة

جدة - نرمين السيد - مواصفات هاتف Xiaomi 12 Pro

وفيما يخص "Xiaomi 12 Pro"، فإنه أول هاتف ذكى للشركة يأتى مع دعم الشحن السريع بقوة 120 واط، إذ تقول شركة شاومى إن المستخدمين سيحصلون على شحن كامل فى 18 دقيقة فقط.

يحتوى الهاتف على شاشة منحنية بحجم 6.73 بوصة، تدعم لوحة LTPO OLED، بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتعمل بدقة 1440 بكسل، كما أن الواجهة محمية بزجاج Corning Gorilla Victus المتين.

Xiaomi 12 Pro

تحت غطاء الهاتف، توجد مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطورة، والتى تعمل على الهواتف الذكية الرائدة لعام 2022.

ويتوفر Xiaomi 12 Pro بخيار تخزين يصل إلى 256 جيجابايت، كما يحتوى، على بطارية تبلغ سعتها 4600 مللى أمبير فى الساعة.

وبصرف النظر عن دعم الشحن السريع السلكى بقوة 120 واط، يمكن أيضًا شحن الجهاز لا سلكيًا بشاحن يصل إلى 50 واط.

دمجت الشركة الصينية نظام مكبرات صوت من أربع وحدات، تم ضبطه بواسطة "Harman Kardon"، وهى شركة لتصنيع المعدات الصوتية، مقرها الولايات المتحدة.

يشتمل نظام الكاميرا الخلفية فى هاتف "Xiaomi 12 Pro" على ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل. الأول هو مستشعر Sony IMX707 مقاس 1 / 1.28 بوصة، والثانى عبارة عن كاميرا بزاوية فائقة السرعة 115 درجة، والثالث عبارة عن كاميرا تليفوتوجرافى 2x. لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، كما توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Xiaomi 12

أما عن طراز Xiaomi 12 العادى، يحتوى الجهاز على شاشة أموليد مقاس 6.28 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1000 نت، ودعم Dolby Vision.

وزودت "شاومى" الهاتف ببطارية أصغر قليلاً داخل الطراز الأرخص وهى بطارية تبلغ 4500 مللى أمبير فى الساعة، ولا تتوفر تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط إلا للطراز المتطور، ولا يأتى هاتف Xiaomi 12 إلا مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط. كما قدمت الشركة دعمًا لشحن لا سلكى بقدرة 50 وات وشحن عكسى بقوة 10 وات.

تأتى سلسلة Xiaomi 12 بسعر يبدأ من 749 دولارًا، وهو الخاص بنموذج التخزين بسعة 128 جيجا بايت، ومن ناحية أخرى، يبلغ سعر "شاومى 12 برو"، 999 دولارًا، وبهذا السعر أيضًا ستبيع شاومى طراز التخزين بسعة 256 جيجابايت.

ويشار إلى انه سيتم بيع Xiaomi 12X، وهو أرخص طراز فى السلسلة، مقابل 649 دولارًا، هذا السعر لمتغير تخزين 12 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى "رام" بسعة 8 جيجا بايت.