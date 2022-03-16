محكمة هندية تحظر الحجاب فى الفصول الدراسية

جدة - نرمين السيد - وقالت المحكمة، إن الحجاب ليس ضروريًا للمسلمات، على حد زعمها، وأيدت أمر حكومة الولاية بحظر ارتداء الحجاب فى الفصول الدراسيةز

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هذا الحكم يأتى في أعقاب خلاف دام شهورا حول الحجاب، بعدما أثار قرار كلية كارناتاكا في يناير بمنع دخول الفتيات المسلمات المحجبات لـ الكلية.

ووصلت القضية إلى المحكمة العليا بعد أن قدمت بعض المتظاهرات المسلمات التماسات تفيد بأن دستور الهند يضمن لهن الحق في ارتداء الحجاب إلا أن هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة رأت أن السماح للمرأة المسلمة بارتداء الحجاب في الفصول الدراسية سيعيق تحررها ويتعارض مع الروح الدستورية لـ العلمانية الجديدة على حد زعمهم.