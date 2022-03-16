رصد انفجار نجم يبعد 500 مليون سنة ضوئية من الأرض

جدة - نرمين السيد - ويحدث انفجار المستعر الأعظم من النوع الثانى عندما يتعذر على نجم كبير جدا دمج الذرات داخل نواته، ما يؤدى إلى انفجاره، والتخلص من طبقاته الخارجية.
وسجل الانفجار للمستعر الأعظم "إس إن 2021 أى إف دى إكس" بمجرة "كارت ويل" الواقعة بالكوكبة التى تعرف باسم "معمل النحات".
وتمكن علماء الفلك من التقاط صورة الانفجار فى ديسمبر 2021 باستخدام تلسكوب تابع للمرصد الأوروبى الجنوبى فى تشيلى، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
ووفق العلماء، فإنه يمكن للضوء الناجم عن انفجار نجم أن يظل مرئيا لأشهر وحتى سنوات، فالصورة التى التقطت كانت فى ديسمبر الماضى، فى حين أن انفجار المستعر الأعظم حدث قبل 500 مليون سنة، استغرقها الضوء للوصول إلى الأرض.
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