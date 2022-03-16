برج إيفل يزداد ارتفاعا بـ 6 أمتار.. تعرف على السبب «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وشاهد السائحون من ساحة تروكاديرو الهوائى الرقمى الجديد الذى تم نقله بواسطة مروحية.

وقال جان فرانسوا مارتان، رئيس الشركة التى تدير برج إيفل إن التقدم العلمى كان جزءا لا يتجزأ من تاريخ البرج الممتد 132 عاما، والمعروف محليا باسم "السيدة الحديدية".

وأضاف: "منذ اختراع الإذاعة فى بداية القرن العشرين والآن، عقودا بعد عقود، كان برج إيفل شريكا لجميع تقنيات البث، لذا فقد عدنا هذا الصباح مرة أخرى".

كان ارتفاع برج إيفل يبلغ 312 مترا فقط عندما تم افتتاحه عام 1889، وبعد هذه الإضافة الأخيرة، يبلغ ارتفاع البرج الآن 330 مترا.