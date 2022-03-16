إضافة ميزة كورونا.. تحديث جديد من أبل لـ أجهزة آيفون

جدة - نرمين السيد - ومن أبرز المزايا الجديدة، أن التحديث يدعم تفعيل خاصية "التعرف على الوجه" أو Face ID لفتح أو غلق هاتف "آيفون"، أثناء ارتداء الكمامات الطبية.

وزادت المطالب بإضافة هذه الميزة لهواتف "أبل" منذ انتشار فيروس كورونا عالميا، وما تبعه من اعتياد على ارتداء الكمامات.

وقالت الشركة فى بيان: "بمجرد التسجيل يمكن لهاتف آيفون التعرف على المنطقة المحيطة بالعينين للمصادقة، ويمكن استخدام Face ID أثناء ارتداء القناع كمصادقة لإلغاء قفل الهاتف وإكمال المعاملات باستخدام (أبل باى) والتعبئة التلقائية لكلمات المرور فى التطبيقات والمتصفح (سفارى)".

ومن بين الإضافات الجديدة فى الإصدار (iOS 15.4)، توفير 37 رمزا تعبيريا جديدا "إيموجى"، وصوت "سيرى" جديد، ودعم لغوى موسع للبحث المرئى.

ومن الإضافات المرتبطة بالرموز التعبيرية الجديدة تقديم 7 رموز مبتسمة حديثة، وإتاحة الفرصة أمام المستخدمين لانتقاء درجات لون بشرة منفصلة لكل يد بالنسبة لرموز المصافحة.