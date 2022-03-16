تسلا ترفع أسعار سياراتها الكهربائية فى أمريكا والصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تلك الخطوة تأتى بعد أن حذر الرئيس التنفيذى لتسلا إيلون ماسك من ضغط التضخم على الأعمال التجارية.

وتتزايد أسعار مواد مثل النيكل وهو عنصر رئيسى فى بطاريات المركبات الكهربائية.

ورفعت تسلا أسعار جميع طرازاتها فى الولايات المتحدة والصين، وقد شهدت نسخة من النموذج 3 والنموذج Y ارتفاعات فى الأسعار.