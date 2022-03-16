جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات حكومية- أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- أن عدد النساء المنتحرات فى اليابان بلغ خلال عام 2021 الماضى 7068 إمرأة، مضيفة أنه مع تراجع معدلات الانتحار بين الرجال، انخفض العدد الإجمالى لحالات الانتحار فى البلاد إلى 21 ألفا و7 حالات.
وفى السياق نفسه، قال مسؤول متخصص فى إجراءات لمنع حالات الانتحار بوزارة الصحة اليابانية: "يبدو أن تأثير جائحة الفيروس التاجى يظهر بطرق مختلفة"، مرجعا أسباب الانتحار بين النساء، إلى عدة أسباب منها القضايا الصحية- هى الأكثر شيوعا- حيث بلغت 4375 حالة، بانخفاض 144 عن عام 2020، تليها المشاكل الأسرية مثل الخلاف الزوجى والتشاؤم بشأن مستقبل الأسرة، حيث بلغت 1357 حالة، بزيادة 65 حالة عن عام 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تكشف أسباب ارتفاع معدلات انتحار الإناث للعام الثانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.