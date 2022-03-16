اليابان تكشف أسباب ارتفاع معدلات انتحار الإناث للعام الثانى

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات حكومية- أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- أن عدد النساء المنتحرات فى اليابان بلغ خلال عام 2021 الماضى 7068 إمرأة، مضيفة أنه مع تراجع معدلات الانتحار بين الرجال، انخفض العدد الإجمالى لحالات الانتحار فى البلاد إلى 21 ألفا و7 حالات.

وفى السياق نفسه، قال مسؤول متخصص فى إجراءات لمنع حالات الانتحار بوزارة الصحة اليابانية: "يبدو أن تأثير جائحة الفيروس التاجى يظهر بطرق مختلفة"، مرجعا أسباب الانتحار بين النساء، إلى عدة أسباب منها القضايا الصحية- هى الأكثر شيوعا- حيث بلغت 4375 حالة، بانخفاض 144 عن عام 2020، تليها المشاكل الأسرية مثل الخلاف الزوجى والتشاؤم بشأن مستقبل الأسرة، حيث بلغت 1357 حالة، بزيادة 65 حالة عن عام 2020.