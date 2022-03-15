بيع حاملة طائرات أمريكية بأقل من 15 جنيها

جدة - نرمين السيد - أعلنت البحرية الأمريكية عن بيع إحدى حاملات الطائرات، بعدما تقاعدت قبل فترة، وبات من المرتقب أن تقطع آخر رحلة لها بين ولايتى واشنطن وتكساس، فى غضون أشهر، بعدما بيعت بسعر لا يخطر بالبال.





وذكرت تقارير صحفية، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس كيتى هاوك"، التى كانت رمزا من رموز القوة العسكرية الأمريكية، سينتهى بها الأمر عما قريب فى موقع للخردة بولاية تكساس، حتى يجرى تفكيكها والاستفادة من قطعها قدر الإمكان.

وبحسب شبكة "CNN"، فإن السفينة بيعت بسعر رمزى يقل عن دولار واحد (15 جنيها) لشركة "إنترناشيونال شيب بريكينج ليميتيد" المختصة فى تفكيك السفن.

وكانت السفينة الحربية تمخر المحيطين الهادئ والهندى فى عدة مهام عسكرية أبرزها حرب فيتنام، كما نجت من حادث اصطدام مع غواصة تابعة للاتحاد السوفياتى.

لكن حاملة الطائرات تقاعدت قبل فترة، وبات من المرتقب أن تقطع آخر رحلة لها بين ولايتى واشنطن وتكساس، فى غضون أشهر، بعدما بيعت بسعر لا يخطر بالبال.

واشترت الشركة هذه الناقلة من قيادة الولايات المتحدة لأنظمة الملاحة البحرية التى تشرف على التخلص من السفن الحربية المتوقفة عن العمل، ويصل طول السفينة إلى 319 مترا بينما يبلغ العرض 76 مترا، وهى كبيرة إلى درجة أنها لا تستطيع أن تعبر من قناة بنما.

وانطلقت حاملة الطائرات لأول مرة سنة 1960، وحملت اسم منطقة موجودة فى ولاية نورث كارولينا، وهى الموقع التى حلقت منه أول طائرة تعمل بالطاقة.

وخدمت السفينة الحربية فى الجيش الأمريكى لنحو 50 عاما، ثم تقاعدت فى سنة 2009، وكانت آخر حاملة طائرات أمريكية تعمل بالوقود، لأن السفن التى جاءت بعدها اعتمدت على الطاقة النووية.