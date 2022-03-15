خلال ساعات.. اقتران كوكبى الزهرة والمريخ ورؤيتهما بالعين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن فجر غد الأربعاء سيشهد ظاهرة اقتران كوكب الزهرة مع المريخ ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة منذ شروقهما فى الساعة الرابعة إلا عشرة دقائق فجرا وحتى اختفائهما من شدة الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.





وأشار تادرس، إلى أن الاقتران هو اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات.

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، فى بيان، اليوم، أنه سيفصل بين كوكبى الزهرة والمريخ فجر غد الأربعاء 3 درجات وسيكونان منتظمين فى مثلث سماوى مع كوكب زحل بالأفق الجنوبى الشرقى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأضاف أن كوكب الزهرة سيبدو كنقطة ضوئية ساطعة أما المريخ سيبدو خافتا أسفل يمين الزهرة بالنسبة للراصد، ونظرا للمسافة الواسعة بينهما فلن يظهرا سويا فى مجال رؤية التلسكوب، لكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

وذكر أن كوكب المريخ سيبدو خافتا لأنه بعيد عن الكرة الأرضية فى الوقت الحالى، فهو تقريبا على الجانب الآخر من الشمس بالنسبة الأرض على مسافة حوالى 285 مليون كيلو متر، أما كوكب الزهرة يبعد 94 مليون كيلو متر ويبلغ قطره ضعف قطر المريخ وحوله غطاء سحابى دائم يتفوق فى عكس ضوء الشمس.

وأكد أن تقارب كوكبى الزهرة والمريخ مجرد وهم بصرى؛ لأن الكواكب تفصل بينها ملايين الكيلومترات لكنها تبدو قريبة من بعضها من منظورنا على الأرض فقط.