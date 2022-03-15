TechLife Watch S100.. ساعة ذكية جديدة من ريلمى بمواصفات مبهرة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية الجديدة تمتاز بمستشعر لقياس درجة حرارة الجلد ومستشعر SpO2 مع أكثر من 110 واجهة مستخدم و24 وضعا رياضيا، بالإضافة إلى تتبع خصائص النوم، فضلا عن ميزة إظهار الإشعارات وتشغيل الموسيقى والتحكم فى كاميرا الهاتف الكى المقترن بها.

وتأتى الساعة الذكية مزودة بشاشة ملونة قياس 1.69 بوصة وبدقة وضوح 240 x 280 بيكسل وبدرجة سطوع 530 نيت.

وتمتاز الساعة الذكية ريلمى الجديدة بمقاومة الماء وفقا لفئة الحماية IP68، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 12 يوما فى حالة الاستعمال العادى.