استعدادا لـ رمضان.. الطريقة الصحيحة لتخزين الأطعمة

جدة - نرمين السيد - استعدادات رمضان

وللاستعداد لرمضان، تلجأ الأمهات من مختلف الأعمار إلى طريقة تفريز الأصناف المختلفة من الطعام لأجل التسهيل على أنفسهن طوال الشهر الكريم.

وتخضع النساء للقيام للجولات المختلفة فى الأسواق لأجل شراء كافة الأصناف سواء خضراوات أو لحوم أو أسماك وغيره من الأطعمة.

ولانشغال الكثير من النساء فى أعمالهن، يبدأ البعض فى إعداد تلك الأطعمة وتخزينها بالفريزر، لأجل سرعة تحضيرها وقت رمضان.

تخزين الطعام

ولتخزين الطعام فى الفريزر بشكل صحيح، هناك بعض الطرق والخطوات السليمة التى يجب الاتطلاع عليها، لضمان عدم فساده وفقدان نكهته الطبيعية.

الطريقة السليمة لتخزين الأطعمة قبل رمضان

وهناك مجموعة من النصائح المفيدة التى تساغد فى حفظ وتجميد الأطعمة استعداد لشهر رمضان المبارك، وهى:

-الأسماك:

تعد من الأطعمة المفيدة الواجب تناولها للاستفادة من عناصرها الغذائية خلال رمضان، ولكن هى من المأكولات شديدة الحساسية والتى تحتاج لطريقة خاصة فى التخزين، ويتم ذلك من خلال غسل وتنظيف الأسماك بشكل جيد وتقطيعها إلى شرائح صغيرة لوضع كل مجموعة فى كيس من البلاستيك أو ورق الألمينيوم.

-الخضار:

للحفاظ على نكهة الخضار بمختلف أنواعها بعد تفريزها فى الثلاجة، يجب سلقها وتجفيفها قبل التجميد مع الحرص على وضعها فى أكياس النايلون.

أما الأاعشاب يفضل غسلها وتجفيفها مع ربطها على شكل حزم صغيرة والاحتفاظ بها ضمن أكياس النايلون المغلقة.

-الفاصوليا:

لتحضيرها بشكل سريع فى رمضان يمكن تخزينها فى الثلاجة، من خلال غسلها بشكل جيد وتقطيع أطرافها وغليها فى الماء والملح ووضعها فى ماء مثلج لتبرد، وتُصفى بعدها ووضعها فى أكياس غذائية.

-كفتة الدجاج واللحمة:

يتم تخزينها عن طريق تشكيلها ووضعها فى الثلاجة فى صوانى مخصصة للطعام والانتظار حتى تتجمد، وتوضع بعدها فى أكياس مغلقة.

-المعجنات الفطائر والكبب:

توضع تلك المأكولات فى صينية مرشوشة بالدقيق الأبيض وتغليف الصينية بأكياس مخصصة للتجميد بعد إغلاقها بشكل محكم.