قبل أسابيع من طرحه.. مواصفات هاتف فيفو القابل للطى

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصور أن هاتف فيفو الجديد الذى يحمل اسم "vivo X Fold"، يحتوى على غلاف سميك مع حافة منحنية وثقب صغير فى منتصف الشاشة، مع وحدة كاميرا دائرية موضوعة داخل كتلة مستطيلة.

ويأتى الهاتف بشاشة من نوع OLED قياس 8 بوصة لللشاشة الخارجية مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بدقة 2640x 1080 بيكسل، كما سيحتوى على شاشة رئيسية من الداخل مع شاشة خارجية ضيقة وطويلة مغطاة بزجاج من نوع UTG.

ويُطرح الهاتف بكاميرا رباعية خلفية رئيسية مزدوجة الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تقنية gimbal، بالإضافة إلى وجود ثقب صغير للغاية فى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التى تأتى بدقة 44 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى فلاش LED، مع مفتاح وزر صوت وزر طاقة حول جوانب الهاتف.

ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة حيث تبلغ سعتها 5000 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات للشحن السلكى و50 وات للشحن اللاسلكى.

ومن المتوقع طرح الهاتف خلال الأسابيع المقبلة لإطلاقه فى نهاية شهر مارس الجارى وبداية أبريل المقبل.