اليوم.. شاومى تطرح ساعة ذكية بمواصفات مميزة

جدة - نرمين السيد - وتتمتع ساعة "Watch S1 Active" بعدد من المميزات الرياضية والطبية، بالإضافة إلى قدرتها على مقاومة المياه حتى 50 مترا.

وتأتى ساعة شاومى الجديدة بشاشة من نوع AMOLED قياس 1.43 بوصة، بالإضافة إلى أكثر من 200 وجه للساعة، مع 117 وضعًا للياقة البدنية، وميزة NFC للاتصال، وفقا لما جاء فى موقع "Notebookcheck".

وتتميز ساعة شاومى الذكية Watch S1 Active بتوفير يصل إلى 288 ساعة حوالى 12 يوما من عمر البطارية، كما ستوافق جميع الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد بدءا من Android 6.0 و أجهزة آبل التى تعمل بدءا من نظام iOS 10.0.

وسيبلغ سعر ساعة شاومى الذكية الجديدة حوالى 220 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 3 آلاف و 500 جنيه مصرى، كما تدعم Amazon Alexa، ونظام تحديد المواقع العالمى (GPS) ثنائى النطاق، وكذلك ميزت المراقبة الصحية.