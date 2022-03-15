علماء صينيون يكشفون تسهيل الخفافيش انتقال الفيروسات

جدة - نرمين السيد - كشف باحثون صينيون، أن بروتينا مثبطا للمناعة يتركز فى الغدد اللعابية للخفافيش يمكن أن يساعد هذا الحيوان فى تسهيل انتقال الفيروس، وتعتبر الخفافيش مستودعات محتملة للعديد من الفيروسات التى تسبب الأمراض الحيوانية المنشأ من خلال انتقالها إلى الحيوانات الأخرى والبشر.





وذكرت وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء اليوم الثلاثاء أنه وفقا للباحثين بمعهد كونمينج لعلم الحيوان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم والجامعة الطبية العسكرية، فإن الخفافيش لديها مجموعة فريدة من الاستجابات المناعية المضادة للفيروسات التى تتحكم فى انتشار الفيروس مع الحد من الاستجابات الالتهابية التى تضر بنفسها.

وتكهنت العديد من الدراسات بأن الخفافيش لديها مواقع ذات امتياز مناعى فى الجسم حيث يمكن لها أن تتحمل إدخال وإقامة المستضدات الخارجية دون إثارة استجابة مناعية التهابية، وتعتبر تجاويف الفم، كقناة لدخول الفيروس وانتقاله، موقعا متميزا مناعيا فى الخفافيش.

وقال الباحثون "إنهم قد تعرفوا على بروتين مثبط للمناعة يسمى MTX.

ومن المحتمل أن يكون هذا البروتين يعمل على خلق بيئة ذات امتياز مناعى ويحث على التهاون المناعى مع الفيروسات فى تجاويف الفم لدى الخفافيش من خلال مواجهة الاستجابة المناعية للمضيف".

وفى المزيد من الدراسات، وجد الباحثون أن إعطاء MTX للفئران سهل من الإصابة بفيروس الأنفلونزا إتش1 إن 1، مما أدى إلى مهاجمة الفيروس للفئران بشكل أكبر وإتلاف أنسجة بداخلها.

وقال الباحثون "إن بروتين MTX يتركز بشكل كبير فى الغدد اللعابية للخفافيش. وتقترح دراستهم آلية لتوليد الامتياز المناعى والتسامح المناعى فى الخفافيش وتقدم دليلا على انتقال الفيروسات من خلال الإفرازات الفموية".

وفى الوقت نفسه، قد يكون MTX مرشحا محتملا لتطوير عقاقير مضادة للالتهابات، وفقا لما قال الباحثون.