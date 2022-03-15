صباحك ومطرحك- أبرز المعلومات عن حيوان الباندا

جدة - نرمين السيد - وتحدثت الإعلامية سالى سعيد، خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، عن أبرز المعلومات عن دب الباندا.
وأشارت إلى أن طفل الباندا يولد بوزن حوالى 141 جرام وطوله 15 سنتيمتر، ويتمتع وقتها باللون الوردى، وتصبح عينه مغلقة حتى بلوغه شهرين من عمره.
وأوضحت أن الباندا تعيش فى غابات الخيزران فى الصين، وذلك بسبب أنها تعتمد بشكل رئيسى على الخيزران الذى يمثل 99% من غذائها.
وتُعتبر الباندا العملاقة من الحيوانات الكسولة التى لا تتحرك كثيراً وذات حركة بطيئ، كما أنها تستطيع الوقوف على أرجلها الخلفية، بالإضافة إلى تمكنها من تسلق الأشجار والجبال.
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