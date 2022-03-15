أقدم حريق فى العالم.. تفاصيل نيران اشتعلت لمدة 5500 عام

جدة - نرمين السيد - وقال الموقع إن الحريق فى جوهره يتكون من 3 مكونات هى "الوقود والأكسجين ومصدر الحرارة"، مشيرا إلى أن الثلاثى يشكل مثلث النار.

وذكر الموقع نقلا عن تينا بيل، الأستاذ المساعد فى علم بيئة الحرائق بجامعة سيدنى بأستراليا، أنه من الناحية النظرية، إذا لم تنفد جميع العوامل الثلاثة مطلقًا، فقد يستمر الحريق إلى الأبد.

وأشارت إلى أنه فى شرق أستراليا كانت هذه المكونات الثلاثة قوية منذ عصور ما قبل التاريخ، ما أدى إلى أطول وأقدم حريق فى العالم حتى الآن، وهو حريق تحت جبل وينجين فى منطقة "نيو ساوث ويلز" استمر لمدة 5500 عام على الأقل، والبعض يرى أن أقدم حريق فى العالم وصل عمره إلى 500 ألف عام.

وذكر موقع livescince أن سحبا من دخان الكبريت من أطول حريق فى العالم نشبت تحت الأرض وهربت إلى السطح من خلال فتحات، وفقًا لخدمة المتنزهات الوطنية والحياة البرية فى منطقة "نيو ساوث ويلز"، إذ قامت الحرارة بفحر التربة القريبة من الأسفل وطلائها باللون الأحمر، وتذبيل الغطاء النباتى لحوالى 53800 قدم مربع من محمية "بيرننغ ماونتين" الطبيعية.