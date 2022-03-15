هاتف سامسونج Galaxy M53.. تسريبات جديدة تكشف مواصفات مذهلة

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تطلق سامسونج هاتفها الجديد "Samsung Galaxy M53" جنبًا إلى جنب مع اثنين من الهواتف الذكية المقبلة من سلسلة Galaxy A والتى أطلق عليها اسم "Galaxy A53 5G" و"Galaxy A33 5G".

وقبل الإطلاق الرسمى، ظهرت مواصفات وأسعار Galaxy M53 على الإنترنت، حيث يشير آخر تسريب إلى أن الهاتف سيتراوح سعر بين 450480 دولارًا أمريكيًا.

وفيما يخص مواصفات هاتف Galaxy M53 الجديد من سامسونج، رصدت التسريبات أنه يميل إلى عرض شاشة Full-HD + S-AMOLED مقاس 6.7 بوصة، مع دعم لمعدل تحديث 120 هرتز.

ومن المتوقع أيضًا أن يشتمل Samsung Galaxy M53 على وحدة كاميرا خلفية رباعية تتكون من عدسة أساسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل، وعدسة بعمق 2 ميجابكسل، فضلا عن مستشعر صور 32 ميجابكسل داخل فتحة ثقب مركزية لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.

وأفات التسريبات أيضًا بأن أن الجهاز مدعوم من مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 900 المقترنة بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى "Ram"، و256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

وقالت إنه مدعوم ببطارية 5000 مللى أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات، كما أنه من المرجح أن يعمل Galaxy M53 5G من سامسونج بنظام تشغيل أندرويد 12 من "جوجل".