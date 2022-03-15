لماذا أجبرت جوجل مطورى يوتيوب فانسد على إيقاف التطبيق؟ «يوقف الإعلانات»

جدة - نرمين السيد - أجبرت شركة جوجل، عملاق التكنولوجيا، مطورى تطبيق Vanced YouTube عن إيقاف التطبيق رسميا خلال الأيام المقبلة، حيث أكد مطورو التطبيق أن هذا القرار يأتى بعد استلام إشعار رسمى من عملاق البحث، لإيقاف هذا التطبيق قبل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضدهم.





جاء ذلك بعدما حقق تطبيق Vanced YouTube شعبية كبيرة على منصة الأندوريد، وهو أحد التطبيقات الخارجية التى تتيح للمستخدمين منع الإعلانات فى محتوى الفيديو الخاص بمنصة اليوتيوب، دون الحاجة للاشتراك فى خدمة "Premium" من جوجل التى تقدم هذه الميزة. ومن المقرر أن يستمر التطبيق فى العمل مع المستخدمين على منصة الأندوريد دون أى تحديثات لاحقة للتطبيق، ومن المتوقع أن يتوقف التطبيق عن العمل تماما خلال الفترة المقبلة. ويوفر تطبيق يوتيوب فانسد بديلا لتطبيق يوتيوب الرسمى، لكن بديل أفضل كثير يوفر مميزات يوتيوب بريميوم مجانا، بما فى ذلك تشغيل مقاطع الفيديو دون أى إعلانات، مع إمكانية تشغيل مقاطع يوتيوب كصوت فقط أو فى الخلفية حتى عندما تكون الشاشة مغلقة، بالإضافة لخيارات واسعة للتخصيص، بما فى ذلك توفير مميزات تخلت عنها يوتيوب فى تطبيقها الرسمى، مثل مرات عدم الإعجاب DisLike بمقطع فيديو ما.

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