المومياوات المصرية القديمة تكشف علاقة هشاشة العظام بتصلب الشرايين

جدة - نرمين السيد - هشاشة العظام وتصلب الشرايين ينتشران على نطاق واسع بين كبار السن، ويؤديان إلى أمراض خطيرة ووفيات، وبينما توجد أدلة متزايدة حديثاً على وجود ارتباطات بيولوجية بينهما، فإن هذا الأمر لم يتم دراسته من قبل فى المومياوات القديمة، وهو الإنجاز الذى حققه فريق بحثى دولى يضم باحثين من معهد المومياء بإيطاليا، مشروع المومياء بألمانيا، جامعة غراتس فى النمسا، وجامعة ميسورى بأمريكا.





وبحسب "الشرق الأوسط"، خلال الدراسة التى نشرت بالعدد الأخير من «المجلة الدولية لعلم الأمراض القديمة»، وأجريت على 23 مومياء من المتحف المصرى ومجموعة البرديات فى برلين بألمانيا، و22 مومياء من متحف إيجيزيو فى تورين بإيطاليا، نظر الباحثون عن طريق التصوير المقطعى المحوسب فى تصلب الشرايين بخمس مناطق تشريحية عن طريق التكلسات الشريانية المحفوظة، التى قاومت تغييرات ما بعد الوفاة فى عملية التحنيط، بينما تم تقييم هشاشة العظام باستخدام تصنيف «كيلجرين ولورانس» الصادر عام 1957، والذى ينظر فى ست مناطق هى الجزء الخلفى من اليدين، الجانى من العمود الفقرى العنقى والعمود الفقرى القطنى، والجزء الأمامى الخلفى من الوركين والركبتين والقدم.

وأظهر التحليل الإحصائى ارتباطاً كبيراً بين تصلب الشرايين وهشاشة العظام من الدرجة الأولى فى مجموعة الطرف العلوى، وارتباط فى مجموعة الأطراف السفلية، التى تتكون أساساً من الورك والركبة، بين تصلب الشرايين والهشاشة من الدرجة الثانية.

يقول الباحثون فى مقدمة دراستهم، إن الارتباط بين تصلب الشرايين وهشاشة العظام المتقدم فى الورك والركبة يمكن مقارنته بحالات الارتباط التى تم الإبلاغ عنها فى الدراسات السريرية الحديثة، رغم انخفاض متوسط العمر المتوقع وبيئة وأسلوب حياة قدماء المصريين، وهو لغز يحتاج إلى تفسير.

ويضيف الباحثون: «إذا كانت هناك عوامل خطر حديث تفسر وجود هذه العلاقة، فإنه يجب إجراء الدراسات الجينومية للمومياوات المصرية القديمة، والتى قد تكشف عن عوامل الخطر الجينية التى أوجدت الارتباط بين تصلب الشرايين وهشاشة العظام عند المصرى القديم».