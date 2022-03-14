فنان صينى يتنبأ بانتصار أوكرانيا على روسيا

جدة - نرمين السيد - وعرضت اللوحة التى تحمل عنوان "غياب القمر الأسود" خلال أمسية نظمتها سفارتا أوكرانيا وبولندا فى بكين، رغم رفض الصين إدانة الهجوم على أوكرانيا.

وتمكن الرسام المولود عام 1952 من أن ينجز بعد 3 أيام لوحته التى تظهر علم أوكرانيا الأزرق والأصفر يتداخل فيه خطان أحمر وأبيض رفيعان، كما لو أن لونى العلم الروسى اجتاحاه.

ورسم فى وسط اللوحة دائرة سوداء تمثل قمرا مظلما مستوحى من كتاب التغيرات، أو "يى جينغ"، وهو كتاب قديم يتناول التقاليد الصينية فى التنجيم.

وقال هوانغ روى لوكالة فرانس برس "إنه مظلم لكنه يمثل فى الواقع أملا"، مضيفا "عند النظر إلى اللوحة، يشعر المرء حتى فى هذه المرحلة الصعبة بأن أوكرانيا انتصرت من الآن".

عبر الفنان الصينى هوانغ روى من خلال لوحة عرضها الجمعة فى بكين عن رفضه الغزو الروسى لأوكرانيا رغم رفض الصين إدانة الهجوم، وسعى من خلال عمله، وهو عبارة عن دائرة سوداء وسط ألوان العلم الأوكرانى، إلى إظهار اقتناعه بأن كييف انتصرت منذ الآن.