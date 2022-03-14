إفريقى وحيد ضمن قائمة أغنى 100 شخص فى العالم

وحسب مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات، استمر دانجوتى فى صدارة أثرياء القارة الإفريقية للعام الحادى عشر على التوالى، إذ يُعد الإفريقى الوحيد الذى تبوأ مكانة بين أغنى 100 شخص على مستوى العالم، بعد ارتفاع أسعار أسهم شركة دانجوتى للأسمنت "Dangote Cement Plc" مؤخرا.
وحل الملياردير دانجوتى فى التصنيف الـ97 بصافى ثروة بلغت 19.2 مليار دولار فى يناير الماضى، قبل أن ينتقل إلى المركز الـ83 فى شهر فبراير الذى يليه، متخطيا رجل الأعمال الروسى الشهير رومان إبراموفيتش مالك نادى تشيلسى الذى جاء فى المركز الـ132.
بينما جاء يوهان روبرت، أكبر أثرياء جنوب أفريقيا وثانى أكبر أثرياء القارة، فى المركز الـ 213 بعد أن بلغت خسائر شركته (Compagnie Financiere Richemont S.A) المتخصصة فى تصنيع السلع الكمالية 1.23 مليار دولار نتيجة تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا فى شرق أوروبا.
يشار إلى أن مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات يقيس ثروة أغنى 500 شخص فى العالم.
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