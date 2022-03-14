إيلون ماسك يتحدى بوتين لخوض قتال رجل لرجل.. والجائزة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا وسبيس إكس، إنه يتحدى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قتال رجل لرجل، فى تغريدة اليوم الاثنين، بشأن الغزو الروسى لأوكرانيا.





وبحسب قناة "CNN" الأمريكية، غرد ماسك: "أنا هنا أتحدى فلاديمير بوتين فى قتال فردى. الرهان هو أوكرانيا". وكتب بعض هذه الكلمات باللغة الروسية والأوكرانية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية. وفى تغريدة لاحقة، خاطب ماسك الحساب الرسمى للرئاسة الروسية، متحديًا: "هل توافق على هذا القتال؟" ولم يقدم أى تفاصيل إضافية حول كيفية حدوث ذلك بالفعل. كان ماسك أعلن إرسال أنظمة ستارلينك لاتصالات الأقمار الصناعية إلى أوكرانيا بعد فترة وجيزة من العملية العسكرية الروسية لتوفير الوصول إلى الإنترنت. ودخل مفاوضون أوكرانيون وروسيون جولة مفاوضات رابعة، الاثنين. ووصف الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى المحادثات بـ"الصعبة". وقال زيلينسكى فى رسالة بالفيديو: "هذا المساء سنبلغ عن النتيجة".

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