وزير بريطانى يعتزم استقبال لاجئين أوكرانيين فى منزله

وقال شابس، فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة سكاى نيوز البريطانية اليوم الاثنين: "لقد أمضينا الأسابيع القليلة الماضية كعائلة فى مناقشة الوضع المدمر فى أوكرانيا، ولذلك ننوى التقديم اليوم للانضمام للأسر البريطانية الأخرى فى تقديم منزلنا كمأوى للأوكرانيين إلى أن يصبح الوضع آمنا بالنسبة لهم لكى يعودوا إلى بلدهم".
يشار إلى أن وزير الدولة للإسكان البريطانى مايكل جوف قد أعلن، أمس الأحد، أن الأسر البريطانية التى تقرر استقبال لاجئين أوكرانيين فى منازلهم ستحصل على مبلغ قدره 350 جنيه إسترلينى شهريا.
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