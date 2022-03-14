كنغر يثير الجدل من جديد بسبب لياقته البدنية (صور)

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جدة - نرمين السيد - وبالرغم من انتشار صور الكنغر العام الماضى، إلا أن مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى أبدوا إعجابهم من جديد باللياقة البدنية التى يتمتع ذلك الكنغر، المعروف بـ "أرنولد شوارزنيجر" ممثل الأكشن.
وأشارت المصورة ديبورا شوتز، البالغة من العمر 50 عاما، إلى أنها من أهم الصور التى نالت إعجاب مستخدمى إنستجرام، وأضافت أنها وجدت الكنغر، وكان يتكاسل تحت أشعة الشمس تحت أشجار الصمغ الضخمة فى أديلايد، بجنوب أستراليا، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.
وقالت إنه عند وقوفه يبدو مذهلا بسبب عضلاته الضخمة، وكان فى الصور مستلقى على جانبه ويعرض عضلات جسده، وعضلات البطن كما لو كان يستعرض عضلاته فى مسابقة لكمال الأجسام.
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