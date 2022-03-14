موتورولا.. هاتف جديد بسعر رخيص وبطارية بعمر 3 أيام

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف موتورولا الجديد اسم "(2022) Moto G Power" والذى يأتى بشاشة من نوع LCD، عالية الدقة مقاس 6.5 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية وبدقة 720 × 1600 وجودة + HD.
ويزود الهاتف بكاميرا رباعية الرئيسية بمستشعر ISOCELL HM2 من سامسونج بدقة 50 ميجابيكسل، مع عدسة فائقة الاتساع دقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل مع مستعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 8 ميجابيكسل.
ويتمتع ببطارية يصل عمرها 3 أيام، حيث تبلغ قوتها 5000 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68 وات، وفقا لموقع "PhoneArena".
وتقترن بذاكرة وصول عشوائى ذات سعة 12 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، وبسعر يبلغ 200 دولار أمريكى أى حوالى 3 آلاف جنيه مصرى.
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