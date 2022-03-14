بـ100 ألف إسترلينى.. رحلة 18 شهرا للعثور على نيزك

جدة - نرمين السيد - واستغرق الأسترالى الذى يدعى توني ويلدينج والبالغ من العمر 38 عاما، مدة 18 شهرا للبحث عن نيزك، لاعتقاده بأن صخرة الفضاء قد تصيل قيمتها إلى 100 ألف جنيه إسترلينى.

ونجح تونى فى الوصول إلى النيزك أو الصخرة فى حقل ذرة، وكان يسعى للحصول على شهادة الصخرة ليحصل على قيمتها، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

وتحقق الخبراء بجميع أنحاء العالم من الصخرة، وقال إنه يعتقد أن الجسم الذى يبلغ وزنه رطلين و4 أواقٍ، والمزين بـ "علامات مذهلة" نيزك من قشرة المذنب.

وكان تونى يسير بانتظام على طول مسار طيران الجسم حول ريكسهام وبعد 18 شهرا، وجد أخيرا ما كان يبحث عنه.