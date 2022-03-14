لسه الصبح- نصائح لطاقة إيجابية فى العمل.. ابتعد عن هذه الفئة

جدة - نرمين السيد - ونصحت إيناس على، فى مداخلة ببرنامج "لسة الصبح" مع الإعلامى فادى إبراهيم فى صباح اليوم الإثنين، بضرورة بداية اليوم بالتفاؤل.

وأشارت إيناس إلى أهمية ترتيب الأولويات وتجهيز خطة اليوم وإنجازها، والتعامل مع الآخرين بحب ومساعدة الغير.

وتابعت نصائح لأجل زيادة الإنتاج فى العمل، ومنها: التركيز فى الشغل، التفكير فى الإضافة لمكان العمل أى الحرص على تزويد الخبرات.

وحذرت الموظف من التعامل مع الشخصيات ذات الطاقة السلبية، والبدء فى البحث وراء الأشخاص ذات الطاقة المتماشية معه سواء من حيث العمل والإنجاز.