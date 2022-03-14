جدة - نرمين السيد - ونصحت إيناس على، فى مداخلة ببرنامج "لسة الصبح" مع الإعلامى فادى إبراهيم فى صباح اليوم الإثنين، بضرورة بداية اليوم بالتفاؤل.
وأشارت إيناس إلى أهمية ترتيب الأولويات وتجهيز خطة اليوم وإنجازها، والتعامل مع الآخرين بحب ومساعدة الغير.
وتابعت نصائح لأجل زيادة الإنتاج فى العمل، ومنها: التركيز فى الشغل، التفكير فى الإضافة لمكان العمل أى الحرص على تزويد الخبرات.
وحذرت الموظف من التعامل مع الشخصيات ذات الطاقة السلبية، والبدء فى البحث وراء الأشخاص ذات الطاقة المتماشية معه سواء من حيث العمل والإنجاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لسه الصبح- نصائح لطاقة إيجابية فى العمل.. ابتعد عن هذه الفئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.