تشفير الرسائل.. واتساب يختبر ميزة جديدة لمستخدمى أيفون

جدة - نرمين السيد - ويسمح واتساب من خلال تلك الميزة ظهور علامة مرئية للأشخاص تؤكد أن محادثاتهم مشفرة من طرف إلى طرف.

وطرح واتساب تحديثا جديدا للاختبار التجريبى ويحمل رقم الإصدار 22.6.0.74، والذى يجلب تغيير جديد بسيط ولكنه مصمم لتذكير المستخدمين بأنه لا يمكن لأى شخص الإطلاع على محادثاتهم، بما فى ذلك شركة واتساب نفسها.

وكشف موقع "WABetaInfo" أن خدمة الدردشة الاجتماعية تخطط مؤشرات شاملة لـ خاصية التشفير من طرف إلى طرف عبر وضع رسالة معلومات أسفل الدردشات من خلال تحديث مستقبلى للإصدار التجريبى من الخدمة على هواتف أيفون وأجهزة سطح المكتب WhatsApp Desktop.

ولكن لا يوجد جدول زمنى لموعد ظهور هذا التغيير على الأشخاص الذين يستخدمون إصدار أندرويد، وأشار إلى أن التغيير بسيط لدرجة أنه لن يغير الطريقة التى يستخدم بها معظم الأشخاص التطبيق.

ويعد التغيير الجديد هو بمثابة تذكير لطمأنة المستخدمين المتخوفين من أن حكومتهم قد تراقب محادثاتهم، وأن الدردشات خاصة وآمنة ما يعنى أنه لا يمكن لأى طرف ثالث الوصول إليها.

وسسيضيف واتساب مؤشرات جديدة فى قسم الحالة والمكالمات، تقول إن تحديثات الحالة والمكالمات الشخصية والجماعية ستكون دائما محمية ومشفرة من طرف إلى طرف.