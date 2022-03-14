تحكم فى عرض التغريدات.. تويتر يتيح ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - أطلقت منصة "تويتر" تحديثاً جديداً لطريقة عرض التغريدات فى الصفحة الرئيسية، فبعد أن كان على المستخدم الاختيار بين أحدث التغريدات، أو الترتيب الخوارزمي، أصبح التحديث الجديد يتيح الطريقتين فى شاشة واحدة.





ووفقا لـ"العربية"، تقدم الشركة للمستخدمين من خلال هذا التحديث خيارين للخلاصة، الأول هو "Home – أو الرئيسية" والذى يعتمد على خوارزميات الشركة فى تحديد أبرز التغريدات التى تُعرض للمستخدم، والخيار الثانى هو "Latest – أو الأحدث"، الذى يعتمد على الجدول الزمنى للتغريدات دون أى استعانة لخوارزميات الشركة. كما أعلنت الشركة أن المستخدمين يستطيعون النقر فوق أيقونة "Sparkle" فى أعلى يمين الشاشة للاختيار بين الخلاصات المختلفة والتصفح ذهابا وإيابا بينهم. يأتى التحديث الجديد فى توقيت تزايدت فيه الضغوط القانونية، بشأن اعتماد الشركات بشكل كبير على الخوارزميات لفهم تفضيلات المستخدمين، وترتيب المنشورات أمامهم بحسب تحليل البيانات.

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