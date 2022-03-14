وسط أهوال الحرب فى أوكرانيا.. مسابقة بين جميلات الجيش الروسى (فيديو)

وفى "فيديو جراف" بثته قناة إكسترا نيوز الفضائية، نشرت مجلة ريد ستار كواليس هذه المسابقة وتفاصيلها، حيث كشفت أنها تشارك فيها 40 مجندة، لافتة إلى أن المسابقة ظهرت فيه المجندات بـ المكياج القتالى وبالأقنعة الواقية من الغاز، وشملت المسابقة أسئلة عن المعلومات العامة والعسكرية.
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وعلى صعيد آخر، دوت صافرات الإنذار، مجددا فى العاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع أخبار منتشرة على مواقع إخبارية أوكرانية تتحدث عن قصف روسى يستهدف 19 إقليما من أصل 24
من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات البحرية الروسية تفرض حصارا على ساحل البحر الأسود فى أوكرانيا، مؤكدة أنها تعزل أوكرانيا عن التجارة البحرية الدولية.
فى سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون تطورات العملية العسكرية فى أوكرانيا.
وأوضح البيت الأبيض، أن بايدن وماكرون أكدا التزامهما بمحاسبة روسيا على أفعالها ودعم الشعب الأوكرانى.
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