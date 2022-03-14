معبد الأقصر وطريق الكباش يستضيفان ملكات جمال 65 دولة

جدة - نرمين السيد - استضاف معبد الأقصر، وطريق المواكب الملكية والمعروف إعلامياً باسم طريق الكباش، المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة والتى تُقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتنظمها إحدى الشركات الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، وتستمر فعاليتها خلال الفترة من 6 إلى 18 مارس الجاري، وتستضيفها مدينة الأقصر.





ويشارك فى هذه المسابقة 65 دولة حول العالم، وقد انطلقت فعالياتها وبدأت المتسابقات فى الوفود من دولهم إلى مصر تدريجياً بدءاً من يوم 6 مارس الماضى على مطار القاهرة، ثم قاموا بجولة بمدينة الغردقة زاروا خلالها العديد من المناطق والمنتجعات السياحية. ومن المقرر أن تقوم المتسابقات خلال الأيام القليلة القادمة بزيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية فى مدينة القاهرة.

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